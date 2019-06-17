وزير العمل يصل جنيف للمشاركة في مؤتمر العمل الدولي

2019/06/17 | 19:04

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بغداد:سومر نيوز

وصل وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبدالزمان، اليوم الاثنين، الى العاصمة السويسرية جنيف وك...

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