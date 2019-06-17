مجلس ديالى يطالب ادارة المحافظة بارسال الموازنة ويحذر

2019/06/17 | 19:04

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بغداد:سومر نيوز

طالب مجلس محافظة ديالى، الاثنين، ادارة المحافظة بارسال

موازنة العام الحالي للمصادقة عليها، محذرا من ت...

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