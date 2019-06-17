حروب ترامب التجارية عبثية ويدفع ثمنها الأمريكيون

2019/06/17 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خصصت صحيفة “التايمز” افتتاحيتها لمناقشة حروب الرئيس دونالد ترامب، واصفة إياها بعملية ابتزاز لحماية المصالح الأمريكية.وقالت إن سياسات البيت الأبيض بات

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