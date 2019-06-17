إدارة كربلاء تحجز مقعدا في الهيئة العامة

2019/06/17 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كربلاء/ حامد عبد العباس

حقق نادي كربلاء فوزا مهما على حساب ضيفه نادي الكوفة بهدف دون رد جاء بامضاء المهاجم الشاب مرتضى أحمد هلال عند الدقيقة الرابعة والثلاثين من عمر اللقاء الذي جرى في ملعب كربلاء الثانوي في المدينة الرياضية وذلك ضمن منافسات البطولة الثلاثية لحجز بطاقتي تمثيل ناديي منطقة الفرات الأوسط في الهيئة العامة للاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم .



وتنافست فرق القاسم وكربلاء والكوفة من جولة واحدة بأن يلعب كل فريق مباراة واحدة في ملعبه حيث استضاف الكوفة نادي القاسم وحقق فوزا كبيرا برباعية نظيفة فيما خسر كربلاء خارج ملعبه أمام القاسم بهدفين مقابل هدف وتوجب عليه الفوز بفارق هدف على أقل تقدير على ضيفه الكوفة لضمان تواجده في الهيئة العامة وتحقق له ما أراد بحصوله على المركز الثاني بفارق الاهداف عن القاسم صاحب المركز الاخير وخلف الكوفة الاول .



وقال مدرب كرة كربلاء الكابتن حيدر يحيى لقد كنا بأمس الحاجة لتحقيق الفوز وكسب النتيجة لتعويض الخسارة أمام القاسم وتحقق لنا ذلك بعد أن قدم اللاعبون مباراة جيدة وسط مساندة ومؤازرة جماهيرية لأنصار العميد.

وأضاف بالرغم من أن هاتين المباراتين خارج الحسابات الفنية في أدوار التأهيل لكنها كانت محطة إعداد مهمة جدا لترتيب أوضاع الفريق ودخول اللاعبين في أجواء منافسة حقيقية تختلف عن المباريات التجريبية الى جانب عامل مهم وهو زرع الثقة في نفوس عناصر الفريق حيث إننا لم نلعب لحد الآن مباريات رسمية مبينا لقد أصبح عندي تصور واضح عن جميع اللاعبين الاساسيين والبدلاء وأسعى لزيادة الجرعات التدريبية وتكثيف المباريات التحضيرية قبل الدخول في خوض غمار الادوار النهائية لدوري الدرجة الاولى للمنافسة على بطاقتي التأهل لدوري الكرة الممتاز .



يحيى وجه انتقادا لممثلي كربلاء في مجلسي النواب والمحافظة بسبب الازمة المالية التي يمر بها الفريق منذ عدة مواسم ولاسيما الموسم الماضي الذي شهد هبوط الفريق لمصاف الدرجة الاولى مؤكدا أن هذا الفريق لايمثل شخصا بعينه بقدر ما يمثل الواجهة الرياضية للمدينة المقدسة ولزاما على الجميع أن يمد العون والمساعدة من أجل دعمه في منافسات دوري التأهيل سواء بدعم الفريق أو تقديم ملف طلب استضافة إحدى المجموعتين في كربلاء حتى يتمكن العميد من اللعب في ملعبه وبين أنصاره .



من جانبه أشار كابتن الفريق المدافع جاسم محمد إلى ان هذا الفوز جاء بتضافر جميع الجهود من إدارة ولاعبين وجهاز فني وخلفهم جمهور النادي وسيكون ذلك حافزا ودافعا كبيرين لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في أدوار الحسم التأهيلي للدرجة الممتازة مبينا أن هذا الفريق أصبح بحاجة ماسة للدعم أكثر من أي وقت مضى لانه تنتظرنا مهمة صعبة وشاقة جدا تتطلب توفير الدعم المادي والمعنوي وعن حدود أمنياته في تحقيق حلم التأهل والعودة مجددا للدوري الممتاز أوضح مدافع الفريق أن جميع اللاعبين لديهم الامكانية والقدرة في تحقيق هذا الهدف المنشود ولا سيما ان لدينا لاعبين يمتلكون تجربة طويلة باللعب في الدوري الممتاز وهذا سيكون عاملاً مساعداً للفريق في خطف إحدى بطاقتي التأهل لدوري الدرجة الممتازة الموسم المقبل .

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