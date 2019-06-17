سلمان: أسباب عائلية وراء تقديم استقالتي من تدريب الكرخ

2019/06/17 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / طه كمر

أوضح مدرب فريق الكرخ لكرة القدم ان الاستقالة التي تقدم بها من تدريب الفريق كانت لأسباب عائلية بحتة ، وليس لها أدنى علاقة بالامور الفنية للفريق أو انها جاءت على خلفية الخسارة الأخيرة أمام نفط ميسان.

وقال عبد الكريم سلمان لـ(الصباح الرياضي): ان استقالته جاءت نتيجة الظرف العائلي الصعب الذي واجهه ، مبينا انه بعد العودة من محافظة ميسان جلس مع ادارة النادي للاتفاق على منحه إجازة لثلاثة أيام فقط للسفر مع العائلة لإجراء بعض الفحوصات الطبية لزوجته وابنته ومن ثم الالتحاق بالفريق.

وأضاف ان مباراة القوة الجوية المقرر إقامتها يوم غد الأربعاء على ملعب الكرخ برسم الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري ، حالت دون تقديمه الاجازة لحاجة الفريق لخدماته ومن ثم سيكون لكل حادث حديث.

وأكد سلمان ان فريقه متمسك بالمركز الثالث خلف الشرطة والقوة الجوية برصيد 55 نقطة حصل عليها من 15 حالة فوز و10 تعادلات فيما تعرض لـ 6 هزائم فقط ، وهذا يعني ان الفريق في طور التحسن والبناء الصحيح الذي جعله ينافس على مراكز الصدارة ويحتل أحد مراكز المربع الذهبي ، لافتا الى ان طموحنا لا يقف عند مركز معين بل نحن ننظر الى المنافسة على اللقب وان لم تتحقق فسيكون الموسم المقبل موسم الحصاد الذي نأمل ازاءه من لاعبينا أن يكونوا أكثر نضجا وتركيزا خصوصا ان جلهم من الشباب قليلي الخبرة ، لكنهم مع ذلك قدموا مستوى فنياً عاليا أجبر أغلب المتابعين على الانبهار بما يقدمونه.

وشدد سلمان على ضرورة التواصل بقوة ونسيان الخسارة التي تعرض لها الفريق في الجولة الماضية أمام نفط ميسان ، فلكل مباراة ظروفها الخاصة التي قد تتيح الفرصة لتقديم الأفضل أو بالعكس ، لذا ينبغي أن يفكر اللاعب دائما في كيفية التحضير للمباراة فقط ويجعل جل اهتمامه وتركيزه ينصب على ما سيقدمه خلال المباراة التي سيكون شعاره فيها تحقيق الفوز فقط ، هكذا سنتعامل مع مباراة الجوية المقبلة لاسيما ان للجوية ديناً في أعناقنا ويجب رد الدين بعد أن خسر فريقنا أمامه بهدف من دون رد في المرحلة الاولى.

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