الاتحاد : أبلغنا بارزاني بأننا لن يتخلى عن كركوك

2019/06/17 | 19:36

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بغداد:سومر نيوز

أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني كاروان انور، الإثنين، أن زيارة رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزان...

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