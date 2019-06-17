وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي اثناء محاكمته

2019/06/17 | 19:36

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متابعة :سومر نيوز

أعلن التلفزيون المصري، اليوم الاثنين، وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي العياط، أثناء حضوره جلسة محاكمة في...

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