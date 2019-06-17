إيران تنفي التورط في الناقلتين وإمريكا تناقش أرسال قوات أضافية الى الشرق الاوسط

2019/06/17 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أكدت قناة “سي إن إن” بأن الولايات المتحدة تناقش إمكانية إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط بعد حادث ناقلتي النفط الذي وقع يوم 13 حزيران في خليج عمان.وأضافت القناة، قد يتم إرسال منظومة الدفاع الجوي “باتريوت” وعدة مقاتلات وسفن حربية إلى المنطقة، وأشارت إلى أنه حتى الآن لم تتخذ واشنطن قرارا محددا […]

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