وزير السياحة السوري: السعودية تحرم السوريين من أداء مناسك الحج

2019/06/17 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أكد وزير السياحة محمد رامي مارتيني، الاثنين، أن السعودية تحرم السوريين من اداء فريضة الحج للعام الثامن على التوالي، متهما الرياض باستغلال هذه القضية سياسيا.وقال مارتيني في تصريح اوردته صحيفة “الوطن” السورية واطلعت عليه /ميديا نيوز/، إنه “للأسف للعام الثامن على التوالي النظام السعودي يحرم السوريين من أداء هذه الفريضة وهو إحدى […]

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