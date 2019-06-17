منتخبنا الشبابي للصالات يلاقي الساموراي الياباني اليوم

2019/06/17 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / حيدر كاظم

يلتقي منتخبنا الشبابي بكرة الصالات نظيره الياباني في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم بتوقيت العاصمة بغداد ، ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس اسيا التي تضيفها مدينة تبريز الايرانية بمشاركة 12 دولة.

ووصل فريقنا الى الدور الحالي بعد ان احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد (3 نقاط) من فوز على الصين تايبيه بخمسة اهداف مقابل هدفين وخسارة امام اندونيسيا بهدفين لهدف واحد، بينما بلغ المنتخب الياباني ربع النهائي اثر تصدره المجموعة الثالثة بـ(6 نقاط) على حساب فيتنام وطاجيكستان.

واكد مدرب منتخبنا علي طالب خلال المؤتمر الفني ان لقاء اليوم لا يقبل القسمة على اثنين والفائز فيه سيضمن التأهل الى المربع الذهبي، مضيفا ان الملاك التدريبي لديه خطة خاصة تمكن فريقنا من عبور الحاجز الياباني بعد دراسة الفريق المنافس ومعرفة نقاط القوة والضعف لديه.

واشار طالب الى انه يثق بقدرات لاعبيه بتقديم مستويات مميزة وتحقيق الفوز وخطف بطاقة الترشح املا باسعاد الجماهير الرياضية في العراق، موضحا ان اليابان مرشح قوي ليس في الدور الحالي فقط بل لبلوغ المباراة النهائية، الا انه سيصطدم بطموحات ليوث الرافدين.

المدرب الياباني ريوغي سوزوكي تحدث قائلا : ان المنتخب العراقي من الفرق الكبيرة لاسيما انه حل ثانيا بالنسخة السابقة وستكون المواجهة امامه في غاية الصعوبة، مبينا ان الساموراي سيبحث عن الفوز ومواصلة مشوار البطولة نحو اللقاء النهائي.

وسيرتدي منتخبنا الزي الاخضر الكامل ، بينما سيلعب الفريق الياباني باللون الازرق.

يذكر ان المنتخبين الحائزين على المركزين الاول والثاني في البطولة سيمنحان بلديهما بطاقتي المشاركة في اولمبياد الشباب العام المقبل.

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