إدارة الجوية: متمسكون بأوديشو

2019/06/17 | 19:40

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بغداد / الصباح

أكدت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، تمسكها بخدمات مدرب الفريق الكروي أيوب أوديشو وملاكه التدريبي المساعد خلال الفترة المقبلة.

ونقلا عن المكتب الاعلامي قال أمين سر الهيئة الادارية لنادي الجوية وليد الزيدي: متمسكون بخدمات أوديشو وملاكه التدريبي المساعد، ولا توجد أي نية لدى الادارة بالاستغناء عنهم .

وأضاف الزيدي ان الادارة تستغرب من الشائعات التي خرجت حول استقالة المدرب، وكذلك رغبة الادارة بالاستغناء عنه، وهو كلام لا صحة له مطلقاً ونحن داعمون للملاك التدريبي، وذلك من اجل العودة لسكة الانتصارات وتحقيق النتائج الايجابية في المباريات المقبلة.

وطالب الزيدي جماهير الصقور بالوقوف خلف الفريق ودعمه, مبينا ان النحس كان يرافقنا في مباراتين، وبدعم وتكاتف الجميع سنعود مجدداً للنتائج الجيدة.

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