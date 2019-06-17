علي هادي: تدريب الطلبة مجازفة ممتعة

2019/06/17 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / بلال زكي

ألمح المدرب الجديد لكرة الطلبة إلى ان الاشراف على قيادة الانيق مجازفة ممتعة, مؤكدا في الوقت ذاته ان طموحه بناء فريق شبابي يكون قادراً على اعادة هيبته بين أندية الدوري الممتاز.

وقال علي هادي في تصريح خص به «الصباح الرياضي» ان تدريب الطلبة مجازفة خطيرة وممتعة في آن واحد, كونها تأتي في توقيت تبرز فيه الى الواجهة حالة التقاطعات الكبيرة السائدة بين الادارة والجماهير واللاعبين وانعدام التمويل المالي من قبل وزارة التعليم العالي التي يرتبط بها النادي إداريا وماليا, وممتعة لانه مدرب يعشق العمل تحت الضغوطات.

واشار الى انه وضع خطة عمل عاجلة هدفها تعويض الاخفاقات الأخيرة ومحاولة الخروج بنتائج جيدة خلال الجولات المتبقية من عمر دوري الكرة الممتاز, مبينا ان الطلبة بحاجة ماسة الى تكاتف الجهود من قبل الجميع لاستعادة مكانته المعهودة, ومن هذا المنطلق فانه نجح عبر مجهودات شخصية باقناع اللاعبين سيف سلمان ونبيل صباح بالعودة الى تمثيل الفريق بعد ان أكدا ابتعادهما نهائيا عقب الخسارة أمام النفط في الجولة الماضية.



ولفت الى انه اتفق مع الادارة على بناء فريق شبابي لخوض غمار منافسات الموسم المقبل مع مراعاة امكانات النادي المادية المتاحة, مع التأكيد على ضرورة استقطاب ثلاثة محترفين يكون لهم تأثير ايجابي في مشوار الطلبة ورحلة بحثه عن استعادة الأمجاد.



وختم حديثه بالتأكيد على انه لمس خلال أول وحدة تدريبية قادها أمس الاثنين الحرص والرغبة من قبل جميع اللاعبين على تعويض سلسلة النتائج المتدهورة واعادة رسم البسمة على شفاه أنصار ومحبي النادي.

تجدر الاشارة الى ان ادارة الطلبة أعلنت تعاقدها رسميا مع المدرب علي هادي لقيادة فريقها الكروي خلفا للمستقيل ثائر أحمد ويساعده في مهمته حمزة هادي وعباس لعيبي مدربا للياقة البدنية وعماد هاشم مدربا لحراس المرمى.

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