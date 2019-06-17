2019/06/17 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hTxsqo7VDgI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دعونا نبكي بصمت.. شاهد الفارق بين العراق وسنغافورة بدقيقتين | تقرير: صباح الجاف) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دعونا نبكي بصمت.. شاهد الفارق بين العراق وسنغافورة بدقيقتين | تقرير: صباح الجاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).