بعد وفاته أثناء المحاكمة.. من هو محمد مرسي أول رئيس مدني لمصر؟

2019/06/17 | 19:43

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بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت السلطات المصرية، اليوم الاثنين، وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي العياط، أثناء حضوره جلسة محا...





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