عمليات بغداد تسمح لـ 80 أسرة نازحة بالعودة الى مناطقها شرق الفلوجة  

2019/06/17 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / الانبار..اكد مستشار محافظ الانبار للشؤون الاغاثية مازن ابو ريشة، الاثنين، بان قيادة عمليات بغداد سمحت بعودة 80 أسرة نازحة من مخيمات النازحين الى مناطق سكناهم المحررة شرق مدينة الفلوجة.وقال ابو ريشة لـ /المعلومة/ إن “قيادة عمليات بغداد وبالتنسيق مع حكومة الانبار المحلية سمحت لـ 80 أسرة من مخيمات النازحين في المدينة […]

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