2019/06/17 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الداخلية المصرية تعلن حالة الاستنفار القصوى في البلاد

أعلنت وزارة الداخلية المصرية رفع حالة الاستنفار الأمني إلى الدرجة

القصوى في البلاد بعد إعلان وفاة الرئيس السابق محمد مرسي تحسبًا

لأية أعمال عنف أو شغب.

وبدأت بالفعل فى إجراء مراجعة شاملة لخططها، ونشر آلاف الدوريات

الأمنية الثابتة والمتحركة فى أنحاء الجمهورية، وأعلنت درجة

الاستنفار القصوى داخل كل قطاعات ومديريات الأمن، و"إيقاف الراحات

والإجازات للضباط وأفراد الأمن، وتشديد الإدارة العامة للحراسات

الخاصة الإجراءات الأمنية على الكنائس والفنادق، والمنشآت العامة

والخاصة، وتطبيق الحالة ج، التي تتضمن توسيع دائرة الاشتباه،

والتأمين المشدد بالطرق، والمنشآت وتكثيف التواجد الأمني بالميادين،

وتنفيذ الضربات الاستباقية ضد عناصر الإرهاب". فيما تم التنسيق بين خبراء المفرقعات بالحماية المدنية، على تمشيط

محيط الكنائس والمنشآت الحيوية بصفة يومية.

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