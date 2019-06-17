2019/06/17 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد نفي قناة المسيرة ..



مكتبه: مهدي المشاط لم يجر أي لقاء تلفزيوني في الآونة الأخيرة

نفى مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية صحة ما تداولته بعض وسائل

الإعلام من تصريحات منسوبة لرئيس المجلس السياسي الأعلى الرئيس مهدي

المشاط.وأكد المصدر في تصريح له أن الرئيس مهدي المشاط لم يجر أي لقاء

تلفزيوني في الآونة الأخيرة.ويأتي ذلك، بعد نفي قناة المسيرة إجراء لقاء، وقالت إنه لا صحة لما

تداولته بعض وسائل الإعلام من أخبار ملفقة عن إجرائها مقابلة مع فخامة

الرئيس المشاط.ودعت القناة وسائل الإعلام لتحري المصداقية والتزام المهنية في نقل

الأخبار عنها أو نسبها إليها.وكانت قد أعلنت وكالة الأنباء اليمنية سبأ في وقت سابق اليوم تعرض

موقعها الالكتروني لاختراق من قبل جهات معادية ما أدى إلى نشر أخبار

كاذبه لا أساس لها من الصحة، وأكد رئيس مجلس إدارة الوكالة محمد

المنصور في وقت لاحق استعادة الموقع.

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