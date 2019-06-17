نائب عن نينوى: اطماع كردية وتدخلات تركية تنذر بتصعيد امني

2019/06/17 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ كشف النائب عن محافظة نينوى حنين قدو، اليوم الأثنين، عن صراعات تجري في محافظة نينوى “تنذر” بخطر وتصعيد أمني هناك.وقال قدو في تصريح صحفي إن “هناك عدة أوجه للصراع في نينوى، منها التدخل التركي في المحافظة ودعم بعض الأطراف التي تخدم مشاريعهم، إضافة إلى وجود أطماع كردية لضم مايقارب 31 وحدة إدارية إلى إقليم كردستان، فضلا عن عدم تأمين الحدود الغربية مع سوريا بالكامل”.

وأضاف : أن “هناك أيضا صراع بين المكونات في نينوى بسبب أيادي متآمرة تحاول خلق أزمة وواقع جديد في المحافظة، كما توجد توجهات تدعو إلى إقامة إقليم سني”، لافتا إلى أن “هذه السيناريوهات تنذر بخطر قد ينعكس سلبا على الوضع الأمني لنينوى”.

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