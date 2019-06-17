مصدر يكشف عن طريقة جمع داعش أتاوات من فلاحي نينوى

2019/06/17 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها مزاحم الحويت، اليوم الاثنين، عن قيام عناصر داعش باتباع طريقة لجمع اتاوات من الفلاحين في محافظة نينوى.

وقال الحويت لشفق نيوز ان "تنظيم داعش جمع مبالغ مالية من خلال فرض الأتاوات على الفلاحين والمزارعين في مناطق غرب الموصل الواقعة بين قضاء تلعفر ومدينة الموصل".

واضاف انه "تمت عملية الدفع عن طريق خلايا نائمة تابع لداعش تعمل على رصد ومراقبة الفلاحين والمزارعين اثناء عملية بيع محاصيلهم الزراعية من الحنطة والشعير".

وتابع الحويت "لدينا معلومات وقوائم واسماء الفلاحين والمزارعين الذين دفعوا مبالغ مالية لتنظيم داعش بعد تلقيهم تهديدات بالقتل وحرق الاراضي، في حال لم يدفعوا نسبة من محاصيلهم".

واردف "حذرنا ومنذ اكثر من سنتين الحكومة المحلية والقوات الامنية من سيطرة تنظيم داعش وإعادة فرض الأتاوات على الموطنين، مثلما كانوا يفرضون قوتهم قبل عام 2014".

واشار الى ان "انتهاكات فصائل الحشد الشعبي وضعف الجهد الاستخباري وممارسات بعض ضباط الاجهزة الامنية، من الذين يعملون لمصالحهم الخاصة، تسبب باهمال ملف داعش وتحركاته، وبالتالي قيام عناصر التنظيم بفرض الأتاوات على المواطنين مجدداً"، محذرا من "قيام تنظيم داعش بتوسيع عملياته بعد اعادة هيكليته".

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