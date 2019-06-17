عاجل: وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي أثناء محاكمته

2019/06/17 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التلفزيون الرسمي المصري عن وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمته، وقال إن مرسي تعرض لنوبة إغماء بعد

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