زلزال يضرب الصين قرب الحدود مع كوريا الشمالية

2019/06/17 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر المركز في تقرير، أنه "تم تسجيل هزات أرضية بقوة 1.3 درجة اليوم، في إقليم مقاطعة جيلين الصينية على الحدود مع كوريا الديمقراطية، وربما تكون ناتجة عن انفجار".وأضاف أنه "تم تسجيل النشاط الزلزالي على سطح الأرض، ويقع مركز الزلزال في منطقة مدينة هونتشون في منطقة يانبيان الكورية ذاتية الحكم".انتهى.ص.هـ.ح.

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