مرآة عمياء

2019/06/17 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سارة سدراوي /تونس

ﺑﻴﻨﻲ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻣﺮﺁﺓ ﻋﻤﻴﺎء، ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻮﺍﺭﻳﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺟﺪﺕ ﻇﻠﻲ ﻳﻘﻮﺩﻫﺎ ﻧﺤﻮﻱﻣﺴﺎﻓﺎﺕ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻏﻴﺮ ﺑﻌﻴﺪﺓ، ﻓﺄﺗﻌﻤﺪ ﻛﺴﺮﻫﺎ، ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ﺗﻨﺸﻄﺮ ﻧﺼﻔﻴﻦ ﻧﺼﻒ ﻳﺮﺍﻓﻘﻨﻲ، ﻳﺘﺤﺴﺲ ﻣﻼﻣﺤﻲ ﻭ ﻳﻨﺜﺮ ﺷظاﻳﺎ ﺍﻟﺼﺒﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﻲ ﻭ ﻧﺼﻒ ﻳﻠﻤﻠﻤﻨﻲ/ ﻳﻠﻤﻠﻢ ﺍﻟﻤﺮﺁﺓ/ ﻓﻴﺘﺤﺪ ﻓﺘﺎﺗﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﻓﺘﺎﺗﻲ ﻭ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﺮﺁﺓ ﻫﺠﺒﻦ ﻏﻴﺮ ﻃﺎﻫﺮﺓ ﺗﺒﺼﺮ ﻛﻞ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺮﺫﻳﻠﺔ ﺛﻢ ﺗﻠﻮﺡ ﻟﻠﺴﻤﺎءﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺴﺎﺭﻱ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺗﻜﻤﻠﻪ ﻗﺒﻠﻲ.



ﻭ ﺃﺻﺒﺢ ﻇﻠﻲ ﻳﻘﻮﺩﻧﻲ ﻧﺤﻮﻫﺎ

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