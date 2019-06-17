أردوغان ينعي مرسي: رحم الله شهيدنا

2019/06/17 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC نعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرئيس المصري السابق محمد مرسي الذي توفي أثناء جلسة محاكمته الاثنين.وقال أردوغان في حسابه على تويتر: “مرسي أخونا أتمنى من الله أن يرحم شهيدنا..لقد بات شهيدا..أسأل الله أن يحشره مع الحبيب صلى الله عليه وسلم وجميع الذين ساروا بذات الطريق معه”.وكان […]

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