2019/06/17 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس توفي الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي العياط، اليوم الاثنين، أثناء حضوره لجلسة محاكمته في قضية التخابر، بعدما طلب الكلمة من القاضي.وسمح القاضي لمرسي بالكلام، وعقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها وقد نقل جثمانه إلى المستشفى وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفنه.وروت مصادر قضائية، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مرسي تحدث للقاضي مدة 25 دقيقة ثم سقط مغشيا عليه وكالة خطوة برس.

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