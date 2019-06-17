لتأمين صادرات العراق.. الطاقة النيابية تطالب النفط بوضع “خطة طارئة”

2019/06/17 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الاثنين، الى ضرورة توفير المشتقات النفطية والوقود للمحطات الكهربائية في محافظة البصرة، مشيرة الى أهمية تجنيب الاقتصاد العراقي ما

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