من هو الرئيس المصري السابق المتوفي محمد مرسي؟!

2019/06/17 | 19:54

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توفي الرئيس المصري السابق محمد مرسي اثر نوبة قلبية حسب ما افاد التلفزيون الرسمي المصري بعد انتهاء جلسة محاكمته لكن من هو محمد

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