مصرع واصابة أربعة أشخاص بحادثي سير في اربيل

2019/06/17 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ لقي ثلاثة اشخاص مصرعهم فيما أصيب رابع بجروح، اليوم الاثنين، بحادثي سير منفصلين في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

ولقي شقيقان مصرعهما، فضلا عن اصابة اخر بجروح، اثر حادث سير على طريق خبات ـ اربيل .

كما انقلبت شاحنة على طريق شكيراوة ـ كوية، ما اسفر عن مصرع سائقها.

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