“بالفيديو والوثيقة” تحالف سائرون يبلغ الحلبوسي بجمع تواقيع 89 نائبا لالغاء رواتب محتجزي رفحاء

2019/06/17 | 19:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق ابلغ رئيس تحالف سائرون حسن العاقولي بجمع تواقيع 89 نائبا لالغاء رواتب محتجزي رفحاء تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية بين ابناء الشعب العراقي عبر تعديل مقترح التعديل الثاني لقانون مؤسسة الشهداء السياسيين لسنة 2006 .

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