2019/06/17 | 20:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد مزارعو منطقة الراشدية شرق العاصمة بغداد، الاثنين، بعمل وجهود الهندسة العسكرية للحشد الشعبي في تنظيف المبازل واصلاح أراضيهم الزراعية، فيما اكدوا ان هذه الحملات الخدمية تهدف الى تحسين الواقع الزراعي للموسم الحالي.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , ان “عددا من فلاحي منطقة الراشدية تقدموا بالشكر والثناء لهيئة الحشد الشعبي وبالخصوص عمل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مزارعو منطقة الراشدية يشيدون بجهود الهندسة العسكرية للحشد في اصلاح أراضيهم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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