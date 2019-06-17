الحلبوسي يوجه بالإسراع في صرف مستحقات المحاضرين ومعالجة وضع ملاكات الجيش والشرطة

2019/06/17 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وزارة المالية بالإسراع في صرف مستحقات المحاضرين ومعالجة وضع ملاكات الجيش والشرطة.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الاثنين، وكيل وزير المالية وكالة ماهر حماد، ومدير عام دائرة الموازنة في الوزارة طيف سامي.وذكر بيان لمكتبه، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" جرى خلال اللقاء بحث ملف أجور المحاضرين"، موجهاً" بالمتابعة والإسراع في صرف مستحقاتهم بجميع المحافظات، وإنهاء هذا الملف".واضاف" كما ناقش اللقاء الحلول الممكنة لمشكلة الدرجات الوظيفية للموظفين الحاصلين على شهادة الدبلوم وتسكينهم في الدرجة الرابعة، ورفع الغبن عن هذه الشريحة التي تمثلُ فئةً كبيرةً من الكوادر الوسطية في العراق".كما وجه رئيس مجلس النواب" بمعالجة وضع ملاكات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية، وحسم هذا الملف تنفيذًا لقانون الموازنة الاتحادية لسنة 2019".انتهى

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