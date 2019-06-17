2019/06/17 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وفد مجلس النواب العراقي برئاسة الدكتور بشير حداد اليوم الإثنين بالسيد علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإيراني، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات والمواضيع وفي مقدمتها توسيع آفاق التعاون المشترك في المجال السياسي والاقتصادي والثقافي بما يعزز العلاقات الثنائية والروابط التاريخية بين البلدين الجارين.الحداد أكد في اللقاء على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بشير حداد يبحث مع لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإيراني توسيع التعاون المشترك بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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