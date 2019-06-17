2019/06/17 | 20:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن جدول أعمال زيارة وفد مجلس النواب العراقي الى جمهورية إيران الإسلامية التقى اليوم الإثنين رئيس الوفد الدكتور بشير حداد وبحضور أعضاء الوفد، رئيس لجنة العلاقات الخارجية والأمن القومي في مجلس شورى الإيراني السيد حشمت الله فلاحت، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات والقضايا التي تتعلق بتوسيع نطاق التعاون البرلماني بين الجانبين.رئيس الوفد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بشير حداد يبحث مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية والأمن القومي الايراني تشكيل لجان نيابية مشتركة لاستثمار التعاون بين البلدين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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