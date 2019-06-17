الحداد يبحث مع برلماني ايراني تشكيل لجان نيابية مشتركة لاستثمار التعاون بين البلدين

2019/06/17 | 20:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الوفد البرلماني بزيارته الى ايران مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية والأمن القومي في مجلس شورى الإيراني حشمت الله فلاحت، عددا من الملفات والقضايا التي تتعلق بتوسيع نطاق التعاون البرلماني بين الجانبين.وأكد الحداد حسب بيان لمكتبه / على أهمية استمرار التعاون النيابي بين مجلس النواب ومجلس الشورى الإيراني وتفعيل عمل لجنة الصداقة العراقية […]

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