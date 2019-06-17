2019/06/17 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خاص – خطوة برس جرت العادة على أن تنجو الحيتان الكبيرة من أكبر شبكة قضائية في العراق، وأحيانا تقدم بعض الأسماك الصغيرة كفدية تحاول بها تهدئة الرأي العام، أو خلط الأوراق عليه على أقل تقدير، وهذا ما حدث مع التقرير النيابي عن سقوط الموصل الذي أدان شخصيات كبيرة من بينها رئيس الوزراء الأسبق نوري

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ملف سقوط الموصل يكرّس مفهوم “الحيتان المحصنة” في العراق وكالة خطوة برس.

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