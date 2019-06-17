مكتب التعبئة والتنظيم لاقليم لبنان ينجز ورشة تطوير اداء الكادر الفتحوي في لبنان

2019/06/17 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انجز مكتب التعبئة والتنظيم لاقليم لبنان ورشة عمل في مكتبه في بيروت وذلك استكمالا لعمله في تطوير اداء العمل التنظيمي للكادر الفتحوي ،وقد افتتح الورشة الحاج فتحي ابو العردات عضو المجلس الثوري لحركة فتح و امين سر قيادة الساحة اللبنانية ، وبحضور امين سر مكتب التعبئة والتنظيم لاقليم لبنان د.سرحان يوسف وكادرات مكتب التعبئة والتنظيم المركزي في لبنان والمناطق التنظيمية كافة.

وقد اكد الاخ ابو العردات على اهمية مكتب التعبىة والتنظيم في تطوير كل العمل الفتحوي واخذ دوره الريادي مع كل الاطر والمؤسسات الفتحوية والفلسطينية عموما.

وقد تضمنت الورشة نقاط عمل لها علاقة بصلب العمل التنظيمي لحركة فتح حيث تم مناقشة البرنامج واعتماده من قبل اعضاء الورشة الذين توزعوا على مجموعات عمل وناقشوا النقاط التنظيمية والحركية المتعددة ومن بينها العمل التنظيمي والاداري، عمل المؤسسات المدنية والاهلية العاملة بالمخيمات والتجمعات الفلسطينية،عمل الطلاب والشباب الفلسطيني،الهجرة اسبابها ودوافعها ونتائجها،الاعلام الفلسطيني في اقليم لبنان.الاونروا ودورها في اغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين .

ومن ثم تم رفع مذكرة سياسية، باسم مكتب التعبئة والتنظيم لاقليم لبنان ، تثمن مجهودات الاخ الرئيس ابو مازن في مواجهة صفقة القرن الامريكية وتصديه لكافة الضغوطات الممارسة عليه ، و التاكيد على رفض حصار الشعب والقيادة الفلسطينية سياسيا واقتصاديا ورفض كافة الضغوطات الممارسة من قبل الادارة الامريكية على الدول العربية من اجل انجاح ورشة المنامة .

و اكدت المذكرة على دور القيادة الفلسطينية باستكمال مسيرة النضال الفلسطينية من اجل اقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين الى ديارهم وممتلكاتهم.

وقد زار ايضا الورشة مشرف الساحة اللبنانية ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الاخ عزام الاحمد، وسفير دولة فلسطين في لبنان الاخ اشرف دبور، ومسؤول الامن الوطني في لبنان الاخ اللواء ابو عرب وامين سر اقليم لبنان الاخ ابو هشام فياض،وعدد من اعضاء الاقليم.

و قد اكد الاخ عزام على دور مكتب التعبئة والتنظيم في صيرورة العمل النضالي،كما اثنى على مجهودات مكتب التعبئة والتنظيم لاقليم لبنان في تعبئة وتنظيم كادرات واطر الحركة اضافة لتوعية وتثقيف الكادر الحركي اضافة الى العمل مع الجماهير بقوة وصلابة وثقة من اجل استكمال مشروعنا الوطني الفلسطيني في مواجهة العدو واطماعه .ونقل الاخ عزام تحيات الاخ الرئيس ابو مازن لكافة كوادر وعناصر حركة فتح في لبنان .

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