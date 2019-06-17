تعرف على حجم احتياطي العراق من الذهب

2019/06/17 | 20:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر المجلس العالمي للذهب اكبر خمسة احتياطيات ذهب للدول العربية، مشيرا الى أن السعودية تأتي بالمرتبة الاولى عربيا والولايات المتحدة الاميريكة الاولى عالميا.وقال المجلس في احصائية له لشهر حزيران: ان السعودية ولبنان والجزائر وليبيا والعراق لديهم اكبر احتياطيات للذهب من بين الدول العربية الاخرى.

واضاف: أن كمية احتياطيات الذهب للسعودية تبلغ 323 طن، في حين بلغت احتياطيات الذهب لدولة لبنان 286 طنا، فيما بلغت كمية الاحتياطيات لدولة الجزائر 173 طنا، مبينا ان احتياطيات الذهب لدولة ليبيا بلغت 116 طنا، في حين بلغت كمية الاحتياطيات للذهب للعراق 96.3 طنا.

واشار التقرير الى ان كمية الاحتياطيات العالمية لشهر حزيران بلغت 34 الفا و23 طنا، مبينا ان اعلى احتياطي للذهب تمتلكه الولايات المتحدة الامريكية وبواقع 8.133 طن.

يذكر ان مجلس العالمي للذهب والذي يقع مقرها في المملكة المتحدة يمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق ويتكون اعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.

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