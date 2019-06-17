2019/06/17 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل تحت شعار ” بالسّلام نبني الأجيال وننمّي التعايش ” وبمشاركة وحضور الإيزيديين والمسلمين ومن كافة الخلفيات الثقافية والدينية أقامت منظمة كابني وبالتنسيق مع ممثلية وزارة التربيه المركزيه في مدينة دهوك اقامت وحدة الدراسات السريانية في الممثلية مهرجان السلام بحضور السيده هدى خالد مركوز مديرة الممثلية وعدد من المدراء والمشرفين …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التراث السرياني والأزياء الآشورية تتميّز في مهرجان السلام) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التراث السرياني والأزياء الآشورية تتميّز في مهرجان السلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).