حكومة عبد المهدي.. وخلافات استكمال الكابينة الوزارية

2019/06/17 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت الكتل السياسية العراقية بانتظار فرصة لتعبر عن سخطها المتراكم على أداء حكومة عادل عبدالمهدي بحيث بدأت هذه الكتل تنفض يديها من عبدالمهدي وحكومته و...

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