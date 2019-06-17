مدرب الكرخ يعدل عن قرار الاستقالة

2019/06/17 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… قرر مدرب نادي الكرخ كريم سلمان، العدول عن قرار استقالته من تدريب الفريق.وقال رئيس نادي الكرخ شرار حيدر لـ/ المعلومة/ إنه “كما نوهنا سابقاً، بان المدرب كريم سلمان لم يستقيل من قيادة الكناري في الموسم الحالي”.واوضح أن “سلمان كان يعاني من ظرف عائلي، لكنه تجاوزه الان وسيقود الفريق في مباراته […]

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