“الإخوان المسلمون“: وفاة محمد مرسي جريمة قتل متعمدة

2019/06/17 | 20:15

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بغداد اليوم- بغداد

في أول تعليق من "الإخوان المسلمين" على وفاة الرئيس المصري الاسبق، محمد مرسي، حملت الجماع...





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