الاخوان المسلمين: وفاة مرسي “جريمة قتل متعمدة”

2019/06/17 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس في أول تعليق من “الإخوان المسلمين” على وفاة الرئيس المصري الاسبق، محمد مرسي، حملت الجماعة السلطات المصرية مسؤولية تدهور صحته، واصفة الحادث بجريمة القتل المتعمدة.وقال أنصار مرسي، الذين كانوا موجودين في جلسة المحاكمة خلال إصابة مرسي بنوبة إغماء، إن جماعة “الإخوان المسلمين” تحمل السلطات المصرية تدهور صحته ووفاته.من جانبه، قال

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