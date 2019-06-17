2019/06/17 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حجزت السلطات الكمركية في كمرك مطار البصرة الدولي اليوم الأثنين كمية من الادوية البشرية مختلفة الأنواع كانت بحوزة مسافرين صينيي الجنسية بعد تفتيشهما من قبل موظفي الكمارك .وقالت الهيئة العامة للكمارك انه قد تم حجز المواد وإتخاذ الإجراءات القانونية بحقها حسب قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ لمخالفتها الضوابط والتعليمات الكمركية .يذكر ان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك:حجز أدوية بشرية بحوزة مسافرين اجانب في مطار البصرة الدولي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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