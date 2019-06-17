2019/06/17 | 20:17

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معارض سعودي يكشف عن الأصداء السلبية لعمليات القوات اليمنية في العمق السعودي

كشف الباحث والمعارض السعودي المقيم في لندن الدكتور حمزة الحسن

سلسلة من المعلومات نشرها في عدة تغريدات في حسابه على تويتر عن

الأصداء السلبية للعمليات النوعية الأخيرة التي نفذتها القوات

المسلحة اليمنية في العمق السعودي وما يحتمل أن تنفذه انفاذا

لتهديداتها.

وكشف الدكتور الحسن ان الديوان الملكي السعودي طلب من جهات ووزارات

حكومية تقديم قراءاتها وتقييمها للمخاطر التي تتعرض لها من قبل

(الحوثيين) وبالذات الطائرات المسيّرة ومدى الاستعدادات لحماية

المنشآت المدنية.



واضاف: ان إحدى الجهات الحكومية قدّمت رؤيتها بأن

شبكات الكهرباء بالذات تمثّل خاصرة ضعيفة.وقالت الجهة الحكومية المعنية في تقرير لها بأن ضرب محطات

توليد الكهرباء في الرياض يمثل خطورة أكبر بكثير من ضرب خطوط المياه

التي تغذي نحو ثمانية ملايين يعيشون في الرياض (بينهم ٣.٥ مليون

اجنبي).



حذر التقرير من ان استهداف محطات الطاقة الـ ١٣ في الرياض

وما حولها له آثار كارثية يصعب حصرها.وحذر التقرير بأن انقطاع التيار الكهرباء سيؤثر أيضاً على امدادات

المياه لسكان العاصمة، وسيؤثر أيضاً على محطات التحلية ومعالجة مياه

المجاري، كما سيكون له آثار خطيرة على أداء المؤسسات الحكومية

والوزارات وحتى المستشفيات التي لا توجد في بعضها بدائل للطاقة،

وبعض البدائل لم تتم تجربته.وأشار التقرير الى أن محطات وقود السيارات ستعاني هي الأخرى في

تقديم خدماتها للزبائن في حال انقطع التيار الكهربائي.



وفي حال

تعطلت الخدمات البنكية أو حتى بعضها، فيحتمل بنسبة عالية حدوث فوضى

أمنية تصعب معه السيطرة على غضب السكان.وفي حين اقترح التقرير زيادة الحماية لمحطات توليد الطاقة الـ ١٣

فانه رجح حدوث هجرة داخلية وخارجية كبيرة للسكان والمقيمين في حال

استمرّ انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من أسبوعين.

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