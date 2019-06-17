2019/06/17 | 20:17

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السجل الشرفي لكأس أمم أفريقيا

الاثنين

17

حزيران

2019 :

08:07 pm

15

السجل الشرفي لكأس أمم أفريقيا : • مصر 7 • الكاميرون 5 • غانا 4 • نيجيريا 3 • ساحل العاج 2 • جمهورية الكونغو 2 • زامبيا 1 • تونس 1 • السودان 1 • الجزائر 1 • المغرب 1 • أثيوبيا 1 • جنوب أفريقيا 1 • الكونغو 1.

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