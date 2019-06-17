2019/06/17 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الرئيس المصري محمد مرسي اليوم الاثنين.وذكر التلفزيون المصري في خبر عاجل عن وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي اثناء حضوره جلسة محاكمة في قضية تخابر اليوم الاثنين.واضاف ان” الوفاة جاءت إثر إصابته بنوبة قلبية حادة خلال جلسة محاكمته في قضية التخابر.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة الرئيس المصري السابق مرسي اثناء محاكمته وكالة صدى الاعلام للانباء.

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