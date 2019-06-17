2019/06/17 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة استعرضت شركة Opera متصفحها الجديد “GX”، بمواصفات تجعله من أفضل المتصفحات المتطورة المخصصة لعشاق ألعاب الحاسوب.وقالت الشركة على موقعها الرسمي “إنها وفرت برنامجا خاصا لتحميل هذا المتصفح لمستخدمي الحواسب العاملة بأنظمة ويندوز، ليتمتعوا بتجربة جديدة تسمح لهم بالتحكم بحواسبهم أثناء تشغيل الألعاب”.ومن أبرز ما يميز متصفح Opera GX هو أنه يمكن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (Opera تطلق متصفحا متطورا لعشاق الألعاب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (Opera تطلق متصفحا متطورا لعشاق الألعاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).