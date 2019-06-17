2019/06/17 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، عن اكمال حفر 97 بئراً خلال شهر أيار الماضي من خلال الكوادر المختصة العاملة في الهيأة العامة للمياه الجوفية موزعة على اغلب المحافظات.وذكرت الوزارة في بيان وتلقته وكالة صدى، إنه” تم كذلك فحص {87} بئراً ونصب {15} طاقم ضخ للتاكيد على توفير الحصص المائية المطلوبة للأراضي الزراعية والقضاء على

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الموارد المائية تعلن إكمال حفر 97 بئراً خلال الشهر المنصرم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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