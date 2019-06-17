2019/06/17 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، وقيادة عمليات بغداد المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط مركز شرطة النهضة وسط العاصمة.وذكر بيان للأمانة وتلقته وكالة صدى، انه “بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب أمين بغداد ودائرة الوحدات الانتاجية تمت المباشرة مساء اليوم الاثنين برفع الكتل الكونكريتية من محيط مركز الشرطة المذكور ضمن منطقة النهضة لتباشر بعدها الكوادر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رفع الكتل الكونكريتية المحيطة بمركز شرطة النهضة وسط بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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