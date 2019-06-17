الدفاع النيابية:اغلب عقود التسليح الفاسدة المفتوحة مُيعت في النزاهة والادعاء العام

2019/06/17 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الاثنين، بأنها غير قادرة على تحقيق انجاز بفتح ملفات عقود التسليح وملفات الفساد السابقة بوزارتي الدفاع والداخلية، مبينة ان اغلب الملفات المفتوحة تُميع بين النزاهة والادعاء العام.وقال عضو اللجنة عباس الاسماعيلي لـ/المعلومة/ ان “الكثير من ملفات فساد الخاصة بعقود التسليح فتحت في اللجان السابقة للدورات السابقة وأخرى خلال […]

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