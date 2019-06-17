مصر تعلن حالة الاستنفار القصوى بعد وفاة مرسي

2019/06/17 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكان التلفزيون المصري قد أعلن، اليوم الاثنين، وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي العياط، أثناء حضوره جلسة محاكمة في"قضية التخابر مع قطر".وطلب مرسي من القاضي إلقاء كلمة، وسمح له بذلك، وعقب رفع الجلسة أغمي على مرسي، وتوفي على إثر ذلك.ونقل جثمان مرسي إلى المستشفى، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفنه.

انتهى.ص.هـ.ح.

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